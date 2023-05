Diocesi: Roma, il 13 maggio visite la Palazzo Lateranense per la “Notte dei Musei”

Il Palazzo Lateranense partecipa alle “Notte dei Musei 2023”, manifestazione promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. Sabato 13 maggio, dalle 17 alle 23 (ultimo ingresso ore 22), il visitatore potrà passeggiare lungo le dieci sale di rappresentanza del primo piano nobile del Palazzo Apostolico e ammirare gli appartamenti del Papa aperti per la prima volta nella loro storia. Tutto accompagnato da brevi performance di musica barocca diffuse nelle sale del museo ed eseguite, con strumenti dell’epoca, dal Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio Santa Cecilia di Roma: un’occasione per sognare in un viaggio unico immersi nelle composizioni dei maggiori autori del Seicento italiano.

Il tutto a un prezzo ridotto: il costo di ingresso al pubblico sarà di 1 euro. Consigliata comunque la prenotazione on line, con biglietti disponibili fino ad esaurimento posti, da effettuare direttamente sul sito internet www.palazzolateranense.com. Con la prevendita on line il costo totale sale a 2,50 euro. Il ricavato servirà a sostenere concrete azioni di solidarietà ed inclusività sociale, come gli altri di analoghe iniziative ospitate dal Palazzo Lateranense. In particolare, i proventi della Notte dei Musei 2023 verranno devoluti a “Next Gen Together”, progetto della diocesi di Roma per l’inclusione sociale e digitale delle periferie.