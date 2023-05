Sarà dedicato a “Papa Francesco e il Vangelo della carità” il nuovo incontro di “Cattedrale in dialogo” in programma nella serata di domani, venerdì 12 maggio, nella sala blu della cattedrale di Avezzano (ingresso da via Marconi). L’intervento sul magistero di Papa Francesco sarà tenuto da mons. Benoni Ambaruş, vescovo ausiliare della diocesi di Roma, a partire dalle 21.