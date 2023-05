Diocesi: Mondovì, il 13 maggio a Vicoforte “La svolta: dal Concilio al Sinodo” nel ricordo di mons. Sebastiano Dho

È in programma per sabato 13 maggio, a Vicoforte, presso Casa Regina Montis Regalis, la seconda edizione delle “Giornate mons. Sebastiano Dho uomo e vescovo del Concilio”. L’iniziativa, che l’anno scorso fu ospitata a Frabosa Soprana, è promossa dall’Azione Cattolica italiana di Piemonte e Valle d’Aosta, dal Movimento ecclesiale di impegno culturale (Meic), dall’Unione cattolica italiana insegnanti, dirigenti, educatori, formatori (Uciim), dal l’Istituto superiore di Scienze religiose di Fossano, dallo Studio teologico interdiocesano col supporto de “L’Unione Monregalese”, settimanale diocesano di Mondovì.

Il convegno su “La svolta: dal Concilio al Sinodo” prenderà il via alle 9.15 con un momento di preghiera. Seguirà la tavola rotonda, con gli interventi di don Gianluca Zurra, sacerdote di Alba, (“La sinodalità… dal Concilio Vaticano II”), della teologa Sonia Ristorto (“La sinodalità… nelle Scritture”), di don Egidio Motta, delegato per l’Ecumenismo ed il dialogo della diocesi di Mondovì (“La sinodalità e l’esperienza delle altre Chiese”), di Anna Maria Tibaldi, referente per il Piemonte del Cammino sinodale (“La sinodalità… una questione di stile”). Modererà i lavori Matteo Benedetto, consigliere nazionale di Ac. Dopo il pranzo, nel pomeriggio, dalle 15, “Con i giovani… viviamo la sinodalità”.