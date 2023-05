Solidarietà: City Angels, consegnato oggi a Milano il Premio Campione a chi è stato esempio positivo per la comunità

(Foto: City Angels)

Un riconoscimento a coloro che si sono distinti mettendosi al servizio della comunità, diventando un esempio positivo per l’opinione pubblica. È stato consegnato stamattina a Milano il “Premio Campione”, conosciuto anche come “Oscar della bontà” o “Oscar della solidarietà”, promosso dall’associazione di volontariato dei City Angels e ideato dal suo fondatore e presidente Mario Furlan. I 10 vincitori della XXII edizione sono stati selezionati da una giuria formata da direttori e giornalisti di diciannove organi d’informazione: Affaritaliani.it, Avvenire, Corriere della Sera, Famiglia Cristiana, Fanpage, Il Giornale, Il Giorno, La Gazzetta dello Sport, La Repubblica, Leggo, Libero, Mediaset, Metro, Milano Today, Mi-Tomorrow, Radio Lombardia, Rai, Upday e Wikimedia Italia.

A ricevere il Premio Campione per i malati è stato Vittore De Carli, giornalista già presidente di Unitalsi Lombardia; il Premio Campionessa per la salute è andato a Flavia Matrisciano, direttrice della Fondazione Santobono Pausilipon di Napoli; Alessio Amoruso, agente di stazione Atm che il 16 gennaio 2023 ha salvato la vita a un viaggiatore che stava soffocando a causa di una pastiglia, praticandogli la manovra di Heimlich alla fermata Zara della metropolitana a Milano, si è aggiudicato il Premio Campione per la vita; il Campione per l’ambiente è Giorgio Biella, presidente e fondatore di Re Tech Life Onlus, associazione di Usmate Velate (Mb); il Premio Campionessa per la pace è stato consegnato a Matilde Leonardi, dirigente medico alla Fondazione Irccs dell’Istituto Besta di Milano; il Campione per il soccorso è Francesco Tambasco, presidente di Ata Soccorso di Vermezzo; a Franco Mussida, musicista e artista, fondatore e presidente del Cpm Music Institute e già membro della PFM, il Premio Campione per la musica; il Premio Campione per il cibo è stato conferito al rav Igal Hazan, anima di Beteavon, la cucina sociale della Comunità ebraica di Milano; il Premio Campione per i bambini è stato assegnato all’associazione Joy for Children, impegnata dal 2017 in progetti umanitari a favore di bambini e adolescenti vittime di guerra, povertà e fragilità fisiche e mentali sia in Italia sia all’estero; il Premio Campione per lo Sport è andato alla società St. Ambroeus FC, rappresentata da Jonathan Misrachi, centrocampista e direttore sportivo. Dopo tre anni è stato nuovamente consegnato il Premio Campioncino per le scuole impegnate nel sociale, realizzato in collaborazione con il Provveditorato agli studi: il vincitore dell’edizione 2023 è il Polo scolastico Alessandro Manzoni, di Milano. Inoltre, all’interno del “Premio Campione” è stato conferito anche il premio “Campione della gente”, realizzato in collaborazione con Coop Lombardia, Piemonte e Liguria e scelto da decine di migliaia di cittadini tramite un sondaggio tra i suoi clienti e follower: per l’edizione 2023 è stato conferito a Nico Acampora, fondatore e anima di Pizzaut, le pizzerie che danno lavoro a ragazzi autistici.