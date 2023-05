Diocesi: Castellaneta, il 13 maggio pellegrinaggio delle famiglie a Palagiano guidato da mons. Iannuzzi

È in programma per sabato 13 maggio a Palagiano (Ta) il Pellegrinaggio diocesano delle famiglie “La nostra mamma” guidato dal vescovo di Castellaneta, mons. Sabino Iannuzzi. L’evento, organizzato dall’Ufficio diocesano per la Pastorale della famiglia, prenderà il via alle 16.30 con la presentazione nella parrocchia di San Nicola del libro “Cara mamma” (San Paolo edizioni) tratto dalle lettere di don Tonino Bello ai familiari.

Alle 17.45 prenderà il via il Rosario delle famiglie in cammino verso la parrocchia dell’Annunziata. Qui, alle 19, il vescovo diocesano, mons. Sabino Iannuzzi, presiederà la celebrazione eucaristica con la consacrazione delle famiglie alla Vergine Maria Madre di Dio e Madre nostra.