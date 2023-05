Diocesi: Cuneo e Fossano, il 13 maggio mons. Delbosco presiede l’ordinazione diaconale di Alberto Costamagna

È in programma per la serata di sabato 13 maggio la celebrazione eucaristica nel corso della quale il vescovo di Cuneo e Fossano, mons. Piero Delbosco, ordinerà Alberto Costamagna diacono. Il rito sarà celebrato alle 21 nella cattedrale di Fossano.

Costamagna, si legge sul sito della diocesi, ha 31 anni ed è cresciuto nella parrocchia Spirito Santo in Fossano, dove ha prestato diversi servizi come animatore e tutor in ambito giovanile ed è stato membro del Consiglio pastorale parrocchiale. Dopo gli studi classici si è laureato in economia e ha lavorato in Ferrero ad Alba. Nel 2018 è entrato nel Seminario interdiocesano a Fossano, frequentando lo Studio teologico interdiocesano e conseguendo, nel marzo 2023, il baccalaureato. Dallo scorso ottobre presta servizio pastorale nelle parrocchie di Centallo e di Mellea dopo essere stato per tre anni nella parrocchia di Caraglio.