Papa Francesco: “mai la guerra ha dato sollievo alla vita degli esseri umani”

Quello della Pacem in Terris è “un messaggio positivo e costruttivo che ricorda come edificare la pace significhi, anzitutto, l’impegno a strutturare una politica ispirata a valori autenticamente umani che l’enciclica riassume nella verità, nella giustizia, nell’amore e nella libertà”. Lo scrive il Papa, nel messaggio inviato ai partecipanti al Convegno internazionale “Pace tra le genti. A 60 anni dalla Pacem in Terris” promosso dalla Pontificia Università Lateranense e dal Dicastero per lo Sviluppo umano integrale, in corso oggi e domani. Nel messaggio, Francesco riassume così il messaggio che San Giovanni XXIII ha voluto lanciare al mondo con la sua enciclica: “Mai la guerra ha dato sollievo alla vita degli esseri umani, mai ha saputo guidare il loro cammino nella storia, né è riuscita a risolvere conflitti e contrapposizioni emersi nel loro agire. Gli effetti della guerra sono le vittime, le distruzioni, la perdita di umanità, l’intolleranza, fino alla negazione della possibilità di guardare al domani con rinnovata fiducia. La pace invece, quale concreto obiettivo, resta nell’animo e nelle aspirazioni dell’intera famiglia umana, di ogni popolo e di ogni persona”.