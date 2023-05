Diocesi: Como, proseguono i momenti di preghiera e riflessione di “Memoria Cathedralis”. 300mila euro raccolti dalla Caritas per le popolazioni di Siria e Turchia

Nella diocesi di Como proseguono i momenti di preghiera e riflessione nell’ambito di “Memoria Cathedralis”, l’iniziativa che, per tutto il mese di maggio, ruota intorno alla data del 13 maggio, in cui si fa memoria della consacrazione della prima cattedrale, Santa Maria Maggiore. Venerdì 12 maggio alle ore 20.45 il cardinale Oscar Cantoni presiederà il solenne pontificale nella memoria della dedicazione della cattedrale. Si proseguirà venerdì 19 maggio con la “Cappella musicale del Duomo”, diretta dal maestro don Nicholas Negrini, all’organo il maestro Lorenzo Pestuggia, che eseguirà la Messa “Rex Pacificus”, opera del comasco Luigi Picchi. Infine, a chiusura, il 26 maggio, alle ore 21.00, don Andrea Stabellini e il fotografo Carlo Pozzoni illustreranno la bellezza della Cattedrale c partire dai suggestivi giochi di luce che vetrate e finestre riescono sempre a creare all’interno dell’edificio sacro. Nel frattempo la diocesi di Como informa che sfiorano quota 300mila euro le offerte raccolte dalla Caritas della diocesi di Como per le popolazioni di Siria e Turchia sconvolte dal terremoto dello scorso 6 febbraio. Il vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni, a pochi giorni di distanza dal terremoto si era recato in visita alla comunità turca di Como: “Attraverso la nostra Caritas diocesana – aveva

assicurato – non mancheremo di sostenere, anche materialmente, la ricostruzione, cercando di portare un po’ di speranza e di luce nel cuore di tante famiglie straziate dal dolore. Solo coltivando la vera fraternità basata sulla solidarietà e sulla ricerca del bene comune, potremo aprire le porte ad un futuro più umano e così costruire insieme, nel rispetto della dignità delle persone e del creato, la vera pace”. “Abbiamo inviato a Caritas italiana 200mila euro – aggiunge il direttore Rossano Breda –: con le offerte raccolte si stanno sostenendo i progetti di emergenza messi in campo dalla rete Caritas per portare aiuto a quanti sono rimasti senza più nulla e per iniziare a strutturare, grazie alla presenza di operatori in loco, risposte che possano dare un po’ di respiro guardando ai prossimi mesi”. Intanto venerdì 26 maggio tutte le diocesi della Lombardia si recheranno in pellegrinaggio al Santuario di Santa Maria del Fonte di Caravaggio (Bg). In quell’occasione, durante la celebrazione eucaristica delle 10.30, presieduta dall’arcivescovo di Milano e metropolita, monsignor Mario Delpini, e concelebrata da tutti i presuli lombardi, quello di Caravaggio sarà elevato a santuario regionale.