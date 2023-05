Famiglie: Acli, il 16 maggio a Roma presentazione della ricerca “Fare i conti con le crisi” sul rischio socio-economico

Verrà presentata il 16 maggio, a Roma, la ricerca “Fare i conti con le crisi: famiglie a rischio socio-economico in Italia”, realizzata dall’Osservatorio nazionale dei redditi e delle famiglie delle Acli in collaborazione con il Caf Acli e l’Iref.

“La seconda indagine dell’Osservatorio – viene spiegato in una nota – analizza le difficoltà economiche che le famiglie italiane hanno affrontato durante e dopo il Covid e l’impatto che alcune spese hanno avuto sul loro bilancio familiare: dalle prestazioni sanitarie alla previdenza, dal mutuo per la casa alle spese per i bambini”. La ricerca si basa su un panel di circa 1 milione di famiglie da cui è stato estrapolato un campione di 668.107 nuclei familiari che hanno presentato la dichiarazioni dei redditi, in forma anonima, presso il Caf Acli negli anni dal 2020 al 2022.

L’evento del 16 maggio, ospitato dalle 11 presso Palazzo Falletti, sarà introdotto da Lidia Borzì, delegata nazionale Acli Famiglia e stili di vita. La ricerca sarà presentata dal coordinatore ricerche dell’Iref, Gianfranco Zucca, e poi commentata da Adriano Bordignon, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Stefano Parisi, presidente Caf Acli, e Antonio Russo, vicepresidente nazionale Acli e portavoce dell’Alleanza contro la povertà. Concluderà l’incontro Emiliano Manfredonia, presidente nazionale Acli.