Progetto Policoro: al via a Frascati il 43° corso di formazione nazionale

“Abitare la casa con stile” è il tema del 43° corso di formazione nazionale del Progetto Policoro in programma da oggi 11 maggio al 14 maggio a Frascati (Roma). Animatori e animatrici di comunità provenienti dalle diverse diocesi italiane si ritrovano insieme per riflettere e confrontarsi. “L’abitare, una delle parole chiave consegnata da Papa Francesco durante l’udienza del 5 giugno 2021 ai giovani del Progetto Policoro, racchiude in sé l’invito a vivere i territori, i luoghi, ma anche le relazioni, con lo spirito della consapevolezza e del valore del contributo di ciascuno”, sottolinea don Ivan Licinio, coordinatore nazionale del Progetto Policoro, che aprirà i lavori. Nel pomeriggio di giovedì 11 è previsto l’intervento del pedagogista Johnny Dotti e della sociologa Chiara Nogarotto che offriranno alcuni spunti su “Generare luoghi di vita”. Nella mattinata di domenica 14 l’eurodeputata Silvia Costa approfondirà la figura di Maria Eletta Martini, scelta come testimone dell’anno. Le giornate di venerdì 12 e sabato 13, dedicate ai laboratori tematici, saranno introdotte dalla Lectio di don Michele Falabretti, responsabile del Servizio nazionale per la pastorale giovanile (“Abitare la casa delle relazioni”), e di don Antonio De Rosa, di Caritas Italiana (“Senza una casa: abitare la fragilità”).

Grande spazio sarà dunque riservato ai lavori di gruppo che focalizzeranno l’attenzione su varie tematiche, con uno sguardo particolare agli aspetti dell’innovazione e dell’innovazione sociale. “La tappa di Frascati – spiega don Licinio – rappresenta un’occasione di incontro e di arricchimento che avrà delle ricadute concrete sul territorio”. Proprio nell’ottica di costruzione di relazioni significative e generative, quest’anno sarà protagonista anche la filiera, ovvero tutte quelle realtà che a livello nazionale e territoriale compongono la fitta rete di collaborazione e sinergia del Progetto Policoro. Saranno infatti presenti 12 enti che potranno presentare e far conoscere ai partecipanti i propri servizi per immaginare e realizzare nuove iniziative sui territori.