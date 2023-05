Papa Francesco: “senza la missione la Chiesa diventa brutta”

(Foto Vatican Media/SIR)

“L’annuncio per la Chiesa non è un optional, ma una dimensione vitale”. Lo ha ribadito il Papa, ricevendo in udienza i membri della Conferenza degli Istituti Missionari in Italia in occasione del 50° anniversario di fondazione, ai quali ha ricordato che “la missione è ossigeno per la vita cristiana, che senza di essa si ammala e inaridisce e diventa brutta”. “Vi incoraggio ad andare avanti con coraggio, perché la forza dello Spirito trovi sempre nella Chiesa e nel mondo menti e cuori desiderosi di seminare la Parola e di portare a tutti la gioia del Risorto, abbattendo le barriere e favorendo la costruzione di una società fondata sui principi evangelici della carità, della giustizia e della pace”, l’omaggio di Francesco. “Non si tratta di fare proselitismo, questo non è cristiano, no”, il monito del Papa: “la missione non è un affare o un progetto aziendale, né un’organizzazione umanitaria o fare proselitismo. E’ un invito a spendersi con impegno, con creatività e generosità, ma senza scoraggiarsi se i risultati non corrispondono alle aspettative; a dare il meglio di sé, senza risparmiarsi, ma poi affidare tutto con fiducia alle mani del Padre; a mettercela tutta, ma lasciando che sia Lui a rendere fecondi i nostri sforzi come vuole”.