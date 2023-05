Teologia nel Mediterraneo: Pftim, da domani a Napoli la due giorni sulla “sapienza dell’accoglienza”

Qual è oggi il ruolo che la teologia esercita nelle comunità ecclesiali e nel territorio? Sembra inefficace se non addirittura inesistente, eppure tanto le chiese quanto la società tutta hanno più che mai bisogno di quel particolare occhiale di lettura della storia culturale e sociale che solo la teologia può offrire. La ricerca della pace, il fenomeno delle migrazioni, la elaborazione di nuovi paradigmi economici, l’aspirazione a nuovi stili di vita ecologicamente sostenibili, l’impegno per la giustizia contro tutte le forme mafiose e malavitose sono questioni che chiedono uno specifico apporto della riflessione teologica, svolto secondo una metodologia inter e transdisciplinare.

Per rispondere a queste istanze la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale (Pftim), già da due anni, ha coinvolto sinodalmente tutte le sue componenti (Sezioni, Istituti superiori di scienze religiose, Istituti teologici ecc.), collocate nei territori della Campania, della Basilicata e Calabria. L’ultima tappa di questo percorso, sia in termini di sintesi del lavoro compiuto sia in termini di elaborazione prospettica, consiste nel convegno che avrà luogo a Napoli nel prossimo fine settimana, intitolato “La sapienza dell’accoglienza. Fare teologia nel contesto del Mediterraneo”, sponsorizzato dal Servizio nazionale per gli studi superiori di teologia e di scienze religiose della Cei.

I lavori avranno inizio domani, venerdì 12 maggio, presso la sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale, in via Petrarca 115, a partire dalle ore 15.30. Dopo l’introduzione del preside della Pftim, don Emilio Salvatore e i saluti istituzionali del gran gancelliere, l’arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia, avrà luogo l’incontro dal titolo “Teologia, città e territori”, al quale interverranno il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il direttore della rivista Aggiornamenti sociali, padre Giuseppe Riggio, moderati da Donatella Abignente, docente di Teologia morale della Pftim. L’incontro sarà seguito dall’intervento dei rappresentanti degli Istituti della Pftim provenienti dai diversi territori, da un dibattitto e dalla sintesi della prima giornata, affidata a Carmelo Torcivia, docente di Teologia pastorale della Pftim.

La seconda giornata del convegno avrà luogo sabato 13 maggio, presso la sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale , in viale Colli Aminei 2, e si aprirà con l’incontro “Teologia e comunità ecclesiale”, al quale prenderà parte l’arcivescovo di Benevento Felice Accrocca, moderato da Gianpiero Tavolaro, docente di Filosofia della Pftim. A seguire, un dibattito sul tema e successivamente l’incontro dal titolo “Oltre l’aula: fare teologia oggi”, al quale interverranno Alberto Melloni, docente di Storia del Cristianesimo presso l’Università di Modena, e Severino Dianich, docente emerito di Ecclesiologia presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale (Firenze). La sintesi della seconda giornata sarà affidata al preside della Pftim, don Salvatore, con le “Indicazioni per un cammino futuro delle Sezioni e degli Istituti”.