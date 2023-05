Diocesi: Pinerolo, sabato convegno “Laicità e religioni. Educare al futuro”

Sarà dedicato a “Laicità e religioni. Educare al futuro” il convegno in programma sabato 13 maggio a Pinerolo.

“Viviamo in una società plurale dove ci sono diverse visioni della vita, ma anche diverse religioni”, ha spiegato il vescovo diocesano, mons. Derio Olivero, aggiungendo che “è finita l’omogeneità cui eravamo abituati cento anni fa. È finita la presenza cattolica come maggioranza. Quel mondo è davvero cambiato. Oggi viviamo in un mondo secolarizzato e plurale. In questo mondo il fenomeno religioso è visto come marginale e, a volte, addirittura pericoloso”. “È diventata ancora più forte – ha osservato il vescovo – la distanza tra mondo laico e mondo religioso, tra spazio laico e religioni, quindi diventa urgente per le religioni interrogarsi sul loro giusto modo di stare nella società laica e soprattutto interrogarsi sul modo migliore per essere utili e generative per la società”. “D’altro canto – ha sottolineato mons. Olivero – è importante che lo spazio laico impari a dialogare con le religioni. Questo tema ha ricadute importanti nell’ambito culturale, amministrativo ed educativo (primo tra tutti la scuola). Abbiamo, come adulti, la responsabilità di educare le nuove generazioni a vivere in questo mondo plurale e per questo motivo sono importanti i contributi di tutte le realtà che abitano questa società”. “Il convegno – ha concluso il vescovo – desidera dare inizio a questa riflessione con il contributo di eccellenti relatori. L’augurio è che si possa continuare ogni anno ad approfondire questo tema così urgente per la società plurale”.

Il convegno, ospitato dalle 9.30 presso la Sala Bonhoeffer, prevede al mattino l’intervento di don Ermis Segatti, del filosofo Luigi Vero Tarca, di don Luigi Berzano, della sociologa Chiara Saraceno. Nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo, dalle 14.30 alle 17 si rifletterà sul rapporto tra spazio pubblico e religioni con gli interventi del sociologo Massimo Introvigne, del filosofo Claudio Torrero e di don Duilio Albarello. A tracciare le conclusioni sarà mons. Olivero che modererà anche i lavori.