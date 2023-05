Diocesi: Bologna, il 14 maggio il card. Zuppi al “Concerto per Ezio Bosso” a tre anni dalla scomparsa

Domenica 14 maggio alle ore 18.30 nella Basilica di San Petronio l’arcivescovo di Bologna card. Matteo Zuppi assisterà al “Concerto per Ezio Bosso” a tre anni dalla scomparsa. L’evento nasce da un’idea dell’arcivescovo in collaborazione con Annamaria Gallizio, già assistente personale del musicista, Comune di Bologna, Emergency, “Buxus consort festival” e con

il contributo della Fondazione Carisbo. “In queste settimane di guerra, vera pandemia che coinvolge tutti – afferma il Card. Zuppi – la musica e l’ispirazione di Ezio Bosso ci aiutano a condividere la sofferenza delle vittime e l’ansia della pace. Ricordo con riconoscenza quello che disse al Parlamento Europeo: “La musica non ha confini”. Anche la guerra purtroppo non ha confini perché coinvolge tutti. Dedichiamo il concerto alla pace perché, sempre come diceva Ezio, siamo

tutti un’orchestra e la sua passione per la vita e la bellezza possa ispirare vie di dialogo. La musica sia di ispirazione per tutti di volontà, di solidarietà e pace, che supera tutti i confini”. Per informazioni www.chiesadibologna.it