Papa Francesco: “desiderio di potenza ha effetti devastanti”, corsa agli armamenti “genera paura e terrore e rischia di travolgere la sicurezza”

“Se le regole dei rapporti internazionali hanno limitato l’uso della forza e il superamento del sottosviluppo che è uno degli obiettivi dell’azione internazionale, il desiderio di potenza è ancora, purtroppo, criterio di giudizio ed elemento di attività nei rapporti tra gli Stati”. A denunciarlo è il Papa, nel messaggio inviato ai partecipanti al Convegno internazionale “Pace tra le genti. A 60 anni dalla Pacem in Terris”, promosso dalla Pontificia Università Lateranense e dal Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale. “E questo si manifesta nelle diverse regioni con effetti devastanti sulle persone e sui loro affetti, senza risparmiare le infrastrutture e l’ambiente naturale”, prosegue Francesco, secondo il quale, a 60 anni dalla Pacem in terris, “l’umanità non sembra aver fatto tesoro di quanto la pace sia necessaria, di quanto bene essa è portatrice. Uno sguardo al nostro quotidiano, infatti, mostra come l’egoismo di pochi e gli interessi sempre più limitati di alcuni inducono a pensare di poter trovare nelle armi la soluzione a tanti problemi o a nuove esigenze, come pure a quei conflitti che emergono nella realtà della vita delle nazioni”. In questo momento, la fotografia di Francesco, “l’aumento di risorse economiche per gli armamenti è ritornato ad essere strumento delle relazioni tra gli Stati, mostrando che la pace è possibile e realizzabile solo se fondata su un equilibrio del loro possesso. Tutto questo genera paura e terrore e rischia di travolgere la sicurezza poiché dimentica come un fatto imprevedibile e incontrollabile possa far scoccare la scintilla che mette in moto l’apparato bellico”.