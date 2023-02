Ue: Bruxelles, al via domani l’edizione 2023 dello European Startup Village Forum

Al via domani a Bruxelles l’edizione 2023 dello European Startup Village Forum. I rappresentanti delle istituzioni europee, delle reti di comunità rurali e del mondo accademico si riuniranno per scambiare buone pratiche per “rafforzare l’imprenditorialità innovativa nelle aree rurali dell’Ue”. Lo comunica la Commissione europea in una nota. L’evento è organizzato dal Centro comune per la ricerca della Commissione europea. Ad aprire il Forum saranno gli interventi del vicepresidente per la Democrazia, Dubravka Šuica, la commissaria per l’Innovazione, Mariya Gabriel, il commissario per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale, Janusz Wojciechowski, e la commissaria per la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira. Questa edizione dell’European Startup Village Forum si concentrerà “sull’identificazione e l’analisi dei motori dell’innovazione e della creazione di startup nelle aree rurali”. Si discuterà anche le esperienze dell’iniziativa “Startup Village” e il suo valore aggiunto per i territori. Durante il Forum verrà lanciato un nuovo strumento di “mappatura degli Startup Village”: una mappa interattiva sugli Startup Village esistenti e potenziali in Europa, grazie ai dati forniti direttamente dai comuni che desiderano proporsi come Startup Village.