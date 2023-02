Diocesi: Andria, al via da oggi la Settimana biblica sul tema “Lo ospitò nella sua casa”

Ritorna ad Andria la settimana biblica diocesana. Tema della 15ª edizione sarà “Lo ospitò nella sua casa” (Lc 10,38), pensata anche quest’anno a supporto del programma pastorale “Lo accolse nella sua casa” (Lettera e programma pastorale per l’anno 2022-2023) indetto dal vescovo mons. Luigi Mansi. “L’evento di approfondimento biblico annuale, tanto atteso e partecipato, intende – spiega don Leonardo Pinnelli, direttore dell’Ufficio catechistico – approfondire la pericope del Vangelo di Luca (Lc 10,38-42) in cui ci presenta Marta, la donna tuttofare, felice ed orgogliosa della visita speciale in casa sua, che viene però rimproverata dal Signore perché si affanna in tante occupazioni, e sua sorella Maria, la quale invece, assisa ai piedi del Messia, semplicemente disponibile all’ascolto, ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta secondo il Maestro, ossia l’ascolto della Parola”.

Il vescovo nella sua lettera pastorale esorta la diocesi a ritornare al mistero della fede a cominciare dall’ascolto della Parola di Dio. La Settimana Biblica si snoda attraverso tre verbi: accogliere, ascoltare, servire. Questi verbi guideranno la riflessione biblica che si terrà, presso la parrocchia San Paolo Apostolo di Andria, alle 19. Il primo appuntamento stasera sul tema “‘La terra dove sei forestiero, tutta la terra di Canaan, la darò in possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo di te; sarò il loro Dio’ (Gn 17, 8). Accoglienza e ospitalità nell’Antico Testamento”. Relatore sarà son Sebastiano Pinto, Biblista, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica Pugliese, direttore del Dipartimento di Scienze bibliche. Domani, il tema sarà “‘… seduta ai piedi del Signore, stava ad ascoltare’ (Lc 10, 39). Come Maria di Betania, in Ascolto di Gesù, ospitato e ospitante”. Relatore, fratel Davide Varasi, biblista e monaco della Comunità monastica di Bose. Infine, il 1° marzo, l’intervento di mons. Antonio Pitta, biblista, docente di Sacra Scrittura, pro-rettore della Pontificia Università Lateranense, presidente Associazione biblica italiana , sul tema “‘Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire?’ (Lc 10, 40). Come Marta, a Servizio del prossimo. Dalla primitiva comunità cristiana ai giorni nostri”.