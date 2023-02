Naufragio nel Crotonese: Parini (Unical), “al PalaMilone abbiamo trovato il segno di una tragedia”

“Al PalaMilone di Crotone abbiamo trovato il segno di una tragedia, immagini che fanno impressione. Trovare al lavoro la Scientifica e sapere che lì dentro c’erano 60 fratelli e sorelle immigrati faceva impressione”. Lo ha detto al Sir Ercole Giap Parini, direttore del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Unical, che insieme ad altri esperti formati in Università all’accoglienza dei migranti si è subito recato a Crotone nel luogo dove sono stati recati i corpi delle vittime “per vedere, capire e portare il conforto possibile”. “Lì abbiamo avuto il riscontro del lavoro che in Ateneo facciamo da anni, perché abbiamo trovato persone che lavorano nell’accoglienza e che dimostrano umanità e sensibilità”. La delegazione dell’Unical ha fatto ritorno a Cosenza ma, dichiara Parini, “siamo in contatto con la Croce rossa crotonese e abbiamo disponibilità al sindaco e agli assessori. Se il nostro Dipartimento può fare qualcosa siamo disponibili, ma sempre secondo le sollecitazioni su specifiche e puntuali esigenze”.