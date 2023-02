Chiesa e società: Istituto teologico calabro “San Pio X”, domani il convegno “La solitudine al tempo del Sinodo”

Domani, martedì 28 febbraio, si terrà presso l’aula magna dell’Istituto teologico calabro “San Pio X” di Catanzaro il convegno “La solitudine al tempo del Sinodo”. L’evento è organizzato dagli studenti dell’Istituto ed avrà inizio alle 9. L’incontro vuole essere anzitutto un’occasione di scambio e confronto oltre che di studio e di approfondimento su un problema centrale per la cultura in generale, per la società umana dopo la pandemia e per la vita della Chiesa di oggi, impegnata nel processo sinodale voluto da Papa Francesco. Dopo l’introduzione del preside della Pontificia Facoltà dell’Italia meridionale, don Emilio Salvatore, sul tema della solitudine, come fenomeno umano, sociologico e psicologico, in rapporto al cammino sinodale, sono previsti gli interventi di mons. Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, su “Solitudine e sinodalità” e di Vincenzo Bova dell’Unical su “L’io e il noi nella società delle apparenze deboli”. Il compito di individuare le linee conclusive è affidato a mons. Valentino Bulgarelli, responsabile dell’Ufficio Cei per gli Istituti di Teologia. Quanti vorranno partecipare, potranno farlo presso l’Istituto “San Pio X” di Catanzaro (Viale “Pio X”, 160) oppure potranno seguire i lavori del convegno online sul canale YouTube dell’Istituto teologico calabro (prima sessione, seconda sessione).