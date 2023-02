Papa Francesco: all’Angelus, “in Terra Santa il dialogo prevalga sull’odio e sulla vendetta”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Giungono ancora notizie dolorose dalla Terra Santa: tante persone uccise, anche bambini… Come fermare questa spirale di violenza? Rinnovo l’appello a far sì che il dialogo prevalga sull’odio e sulla vendetta, e prego Dio per i palestinesi e gli israeliani, affinché trovino la strada della fraternità e della pace, con l’aiuto della Comunità internazionale”. Lo ha detto Papa Francesco, ieri, dopo la recita dell’Angelus in piazza San Pietro. Il Pontefice ha espresso preoccupazione anche per la situazione in Burkina Faso, dove continuano gli attacchi terroristici. “Invito a pregare per la popolazione di quel caro Paese, affinché le violenze subite non facciano perdere la fiducia nel cammino della democrazia, della giustizia e della pace”.