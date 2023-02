Naufragio nel Crotonese: Piantedosi (min. Interno), “tragedia immane, necessario contrastare con fermezza le filiere dell’immigrazione irregolare”

“Una tragedia immane che dimostra come sia assolutamente necessario contrastare con fermezza le filiere dell’immigrazione irregolare”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che nel pomeriggio di ieri ha presieduto a Crotone, in prefettura, un incontro convocato a seguito del gravissimo naufragio di migranti avvenuto a Steccato di Cutro nella notte tra sabato e domenica. “Mi chiedo come sia possibile che vengano organizzate traversate di questo tipo, spingendosi fino al punto di coinvolgere donne e bambini in traversate che si rivelano tragicamente pericolose”, ha aggiunto il titolare del Viminale che ha visitato il luogo della tragedia e la camera ardente che accoglie le vittime al momento recuperate.