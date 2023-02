Diocesi: Lecce, stasera convegno “La parrocchia. Chiesa pellegrina tra le case degli uomini”

(foto diocesi Lecce)

“La parrocchia. Chiesa pellegrina tra le case degli uomini” è il titolo del convegno diocesano in programma da oggi fino al 1° marzo, ogni sera alle 19.30 nella chiesa di Santa Rosa a Lecce. Questa sera è previsto l’intervento sul tema “La parrocchia tra memoria e cambiamento”, mentre domani quello dal titolo “Quale parrocchia in tempi di secolarizzazione?”, entrambi con come relatore don Vito Mignozzi, preside della Facoltà teologica pugliese. Il convegno si concluderà il 1° marzo con la relazione di don Francesco Zaccaria, docente di Teologia pastorale presso la facoltà teologica pugliese, sul tema “Orientamenti per la conversione pastorale delle parrocchie”. Le tre serate del convegno diocesano saranno trasmesse in diretta streaming da Portalecce tv sul canale Youtube “Portalecce” e sulla pagina Facebook “Portalecce” del quotidiano online della diocesi.