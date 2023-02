Tredicenne ferita a colpi di forbice da due coetanee: mons. Busca (Mantova) al Sir, “aiutare i ragazzi a gestire i conflitti”

“Nelle scorse ore ho voluto raggiungere le tre famiglie attraverso il parroco don Giorgio, esprimendo alle persone coinvolte la vicinanza della chiesa mantovana e una preghiera per la guarigione della ragazzina ferita”. Lo dichiara al Sir il vescovo di Mantova, mons. Marco Busca, sulla vicenda della tredicenne ferita a colpi di forbice da due coetanee. “Questi fatti hanno scosso tutti e provocato la scuola e gli educatori parrocchiali ad aiutare i compagni nel dare all’accaduto non solo una lettura emotiva e superficiale – continua il presule -. Come adulti sentiamo la responsabilità di aiutare i ragazzi a gestire i conflitti, a padroneggiare gli impulsi aggressivi, a scegliere la non-violenza. Educare le coscienze a stili di convivenza pacifica è la sfida comune a tutti gli ambiti in cui i più giovani si trovano a vivere”.