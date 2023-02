Brexit: è il giorno dell'”accordo di Windsor”. Le prime pagine dei giornali britannici

“Questo nuovo accordo su Brexit è la cosa migliore per la Gran Bretagna”. “Ursula von der way to Britain”, “Ursula von der Leyen sta per arrivare in Gran Bretagna”. “Riuscirà Sunak a far accettare il suo accordo?”. Le prime pagine dei giornali britannici e dei siti sono dedicate, questa mattina, al nuovo compromesso tra Gran Bretagna e Unione europea che – sembra quasi certo – verrà annunciato questo pomeriggio, a Windsor, dal premier britannico Rishi Sunak e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Il vendutissimo tabloid “Daily Mail” e il quotidiano “Daily Telegraph”, tutti e due vicini al partito conservatore, avvertono che una rivolta contro il nuovo patto è probabile, alimentata dal “Democratic Unionist Party”. Si tratta dello stesso partito che rappresenta i protestanti in Nord Irlanda, che ha sempre rifiutato il protocollo nordirlandese, firmato dall’ex premier Boris Johnson come parte del pacchetto di uscita della Gran Bretagna dalla Ue. Sempre lo “Dup” ha tolto il proprio sostegno al governo di Belfast lasciando, così, la regione nordirlandese senza esecutivo. L’”accordo di Windsor”, cosi è stato già soprannominato il nuovo patto tra Regno Unito e Ue, dovrebbe facilitare il passaggio di merci alle dogane. Secondo la Bbc e il “Guardian”, quotidiano progressista, l’approvazione del patto, da parte del parlamento di Westminster, è la sfida più importante per il premier britannico Sunak che potrebbe dover fare i conti con la sua prima sconfitta da quando è diventato primo ministro.