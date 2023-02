Facoltà Teologica Triveneto e Istituto superiore Scienze religiose: Padova, il 1° marzo l’Open day

La Facoltà Teologica del Triveneto – sede di Padova – e l’Istituto superiore di Scienze religiose di Padova organizzano nel pomeriggio di mercoledì 1° marzo un Open day per far conoscere l’offerta formativa dei percorsi universitari di Teologia e di Scienze religiose.

Il programma prevede alle 15.30 il saluto del preside e il dialogo con professori e studenti. Le lezioni del pomeriggio, dalle 14.15 alle 17.30 (Sacra Scrittura, storia della Chiesa, cristianesimo e religioni, morale familiare; teologia biblica, scienze umane e teologia pratica), saranno ad accesso libero. L’open day si terrà in presenza, nella sede della Facoltà a Padova (via del Seminario 7).

La proposta è rivolta soprattutto agli studenti di quarta e quinta superiore, con l’obiettivo di presentare offerta didattica, modalità di accesso, orientamento allo studio, servizi agli studenti e ambienti di studio; prospettive post-lauream e ambiti in cui le figure formate potrebbero collocarsi nel mondo del lavoro. “Lo studio della teologia e delle scienze religiose – si legge in una nota – forma, in particolare, competenze in ambito pedagogico-didattico e prepara gli insegnanti di religione. Si tratta di una professione di cui oggi nel Triveneto c’è grande richiesta e quindi la preparazione acquisita offre prospettive reali di trovare impiego nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado”.

Come le altre lauree umanistiche, inoltre, “lo studio sviluppa l’apertura mentale e il pensiero critico, le capacità di relazione e di comunicazione, che permettono alla persona di spendersi con libertà e intraprendenza in diversi settori: pastorale, sociale, interculturale e interreligioso, comunicazione, editoria, giornalismo, etica e bioetica, arte e turismo”.

I percorsi di studio in Teologia (quinquennale) e Scienze religiose (triennio e successivo biennio di specializzazione), frequentati integralmente come studenti ordinari, portano a conseguire i gradi accademici, rispettivamente, di baccalaureato (laurea) in Teologia e di baccalaureato (laurea) e licenza (laurea magistrale) in Scienze religiose. I titoli sono riconosciuti civilmente.

L’offerta didattica prevede inoltre che i corsi possano essere scelti e seguiti anche singolarmente, in particolare per l’aggiornamento di operatori pastorali e insegnanti di religione ma pure per la formazione personale di chiunque sia interessato ai temi trattati.

Informazioni su www.fttr.it.