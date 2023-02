Diocesi: Assisi, il nuovo ciclo di lezioni della Scuola socio-politica “Giuseppe Toniolo” sarà dedicato alla pace. Mons. Sorrentino, “tutti impegnati a individuare percorsi di dialogo”

(Foto: diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino)

Sarà dedicato alla pace il nuovo ciclo di lezioni della Scuola socio-politica diocesana “Giuseppe Toniolo” che verrà inaugurato venerdì 3 marzo, alle ore 17.30, in presenza, all’Istituto Serafico di Assisi. “La guerra in Ucraina possibili vie di pace” è il titolo della lezione di Ugo Villani, preceduta da una introduzione di mons. Domenico Sorrentino.

“Quale politica, quale diplomazia, quali rapporti tra gli Stati nel mondo globalizzato, quale futuro per il multipolarismo geopolitico? Sono i temi – scrive il vescovo delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno nella lettera di presentazione della Scuola – che non possono essere lasciati a élite culturali o politiche. L’impulso che, proprio ad Assisi, hanno dato al rinnovamento dell’economia i mille giovani di “The Economy of Francesco”, che hanno firmato col Papa un patto di pensiero e d’azione, mettendo al primo posto, non a caso, l’impegno per una economia di pace e non di guerra, riguarda anche la nostra Scuola”.

Dopo l’inaugurazione del 3 marzo, il ciclo di lezioni continuerà l’8 marzo 2023 alle ore 19 “Contributo delle donne e delle fedi alla pace” con Vania De Luca, Sihem Djebbi e Silvina Chemen, mentre il 22 marzo sempre alle ore 19 suor Roberta Vinerba terrà una lezione dal titolo “La pace nella Dottrina sociale della Chiesa dalla Pacem in terris alla Fratelli tutti”.

“Educare alla pace. Il contributo nella scuola nel superamento delle disuguaglianze, delle povertà e dei conflitti” è il titolo dell’incontro del 31 marzo alle ore 19 con Ivana Barbacci, segretaria generale della Cisl Scuola e a seguire, il 12 aprile alle ore 19, “Spesa pubblica e armi: quale economia?” con Giulio Marcon e don Tonio Dell’Olio. Il 21 aprile alle ore 17.30 è la volta di “L’Italia Ripudia la guerra. L’art. 11 a 75 anni dalla Costituzione: problemi e prospettive” con Luca Castelli e Stefano Ceccanti, a chiudere il 31 maggio alle ore 19 “La cultura della cura come percorso di pace” con Luigina Mortari. Per partecipare al nuovo ciclo di lezioni basta scaricare il modulo di iscrizione dal sito internet della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e inviarlo all’indirizzo: scuolasp@assisi.chiesacattolica.it. Per altre informazioni e chiarimenti si può scrivere alla stessa email di posta elettronica.