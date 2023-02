Diocesi: Reggio Emilia, appello della Caritas del centro storico per aiutare le famiglie in difficoltà

(Foto: diocesi Reggio Emilia-Guastalla)

Pressante appello del Centro di ascolto Caritas del centro storico di Reggio Emilia per la raccolta di generi alimentari e prodotti per l’igiene. “In queste settimane sono infatti in forte aumento le richieste da parte di famiglie in situazione di disagio, in particolare con bambini piccoli e disabili. Sono oltre cento i nuclei familiari in carico al Centro di ascolto che ha sede in città in via del Vescovado 2 – si legge in una nota diffusa stamattina dalla diocesi di Reggio Emilia-Guastalla -. Per far fronte alle crescenti necessità è urgente il bisogno di prodotti alimentari, in particolare: olio, latte, zucchero, pasta, riso; prodotti per l’igiene della casa e detersivi; prodotti per l’igiene personale: shampoo, saponette, sapone liquido, ecc.; pannolini per neonati misura 4 e 5”. Le volontarie e i volontari del Centro chiedono di depositare quanto indicato negli appositi contenitori collocati nelle chiese parrocchiali delle varie comunità.