Germania: a Dresda l’assemblea plenaria dei vescovi tedeschi. Appello per una colletta straordinaria in favore delle vittime del terremoto in Siria e Turchia

Con la conferenza stampa di presentazione, inizia oggi a Dresda l’assemblea plenaria primaverile della Conferenza episcopale tedesca (Dbk). Vi partecipano 65 membri guidati dal presidente, mons. Georg Bätzing. Molti i temi che verranno trattati: la preparazione del sinodo mondiale e la sintesi della recente visita ad limina; la prossima ultima tappa del cammino sinodale tedesco, che si terrà dal 9 all’11 marzo; le valutazioni sulla guerra in Ucraina; il confronto con la Chiesa mondiale e la testimonianza dei vescovi del Madagascar; la preparazione della prossima Giornata mondiale della gioventù di Lisbona; le questioni diocesane legate agli abusi e lo stato della chiesa cattolica nel Lander dell’ex Germania Est. Nel frattempo un primo atto è già pubblico da oggi: la predisposizione di una grande colletta nazionale in occasione della seconda domenica di quaresima (domenica 5 marzo) per una raccolta fondi in favore delle vittime dei terremoti in Siria e Turchia. Un appello a riguardo è stato pubblicato oggi sul sito della Dbk. Scrive mons. Bätzing : “Il bilancio delle vittime di questo terribile disastro naturale è ora di quasi 50.000 e continua a crescere. Innumerevoli sono i feriti o coloro che hanno perso la casa e tutti i loro averi. La distruzione è sconvolgente. Ma c’è anche una buona notizia da segnalare: gli aiuti internazionali già forniti sono considerevoli e cominciano a dar conforto. Le organizzazioni cattoliche della Germania – prima fra tutte la Caritas International – sono parte di questo enorme sforzo. Cari fratelli e sorelle, chiediamo le vostre preghiere: per coloro che sono morti e per tutti coloro che hanno perso una persona cara; per i feriti fisici e i traumatizzati; per coloro che hanno perduto tutto e anche per gli aiutanti che corrono dei rischi per aiutare gli altri. Vi chiediamo quindi di fare una generosa donazione alla colletta straordinaria. Dimostriamo ancora una volta che la solidarietà è una virtù dei cristiani!”.