Papa in Ungheria: mons. Veres (presidente vescovi), “importante non solo per i cattolici ma per tutti gli ungheresi dentro e oltre i confini”

“Il viaggio apostolico del Papa è un evento molto importante non solo per i cattolici ma per tutti gli ungheresi dentro e oltre i confini”. Lo afferma mons. András Veres, presidente della Conferenza episcopale ungherese e del Consiglio permanente della Ceu, commentando la notizia annunciata oggi dalla Santa Sede del viaggio apostolico che Papa Francesco compirà in Ungheria su invito “delle autorità civili ed ecclesiali”. “Noi, cattolici ungheresi – dice mons. Veres – abbiamo appreso con grande gioia che il Santo Padre, Papa Francesco compirà una visita pastorale in Ungheria nel tempo pasquale, tra il 28 e il 30 aprile”. “Considerata l’età del Santo Padre, gli incontri avranno luogo a Budapest”. I vescovi invitano tutti “dal nostro paese come da quelli vicini” a partecipare “soprattutto alla Santa Messa della domenica”. “Prepariamoci tutti all’incontro con il Santo Padre con spirito di preghiera, rendendo testimonianza a Cristo, nostro futuro”, conclude Veres. Il Papa – secondo quanto fa sapere la Conferenza episcopale ungherese – arriverà venerdì 28 aprile a Budapest. Dopo la cerimonia di benvenuto nel piazzale del Palazzo “Sándor”, il Papa incontrerà la presidente Katalin Eva Novak e il primo ministro Viktor Orban. Poi terrà un discorso alle autorità, alla società civile e al corpo diplomatico nell’ex Monastero carmelitano e subito dopo nella concattedrale di Santo Stefano, incontrerà i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, le consacrate, i seminaristi e gli operatori pastorali. Sabato 29 aprile il Papa farà una visita privata ai bambini dell’istituto “Beato László Batthyány-Strattmann”. Poi presso la chiesa di Santa Elisabetta d’Ungheria incontrerà i poveri e i rifugiati. Atteso l’incontro, alle 16.30, con i giovani presso la “Papp László Budapest Sportaréna”. La giornata si concluderà con l’incontro privato con i membri della Compagnia di Gesù presso la Nunziatura apostolica. Domenica 30 aprile, l’appuntamento per tutti è nella piazza Kossuth Lajos per la celebrazione della santa messa. Nel pomeriggio, alle 16, il Papa incontrerà il mondo universitario e della cultura presso la Facoltà di Informatica e Scienze bioniche dell’Università Cattolica “Péter Pázmány” e dopo la cerimonia di congedo all’aeroporto internazionale di Budapest, la ripartenza per Roma.