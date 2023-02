Brexit: Cochrane (esperto conflitto nordirlandese), “penso che ‘Windsor framework’ sarà approvato dal Parlamento britannico”

“C’è un nuovo rapporto di fiducia, piuttosto solido, tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il premier britannico Rishi Sunak che non esisteva quando a guidare il governo erano Boris Johnson o Theresa May e, per questo motivo, penso che il nuovo accordo, sostenuto anche dal Partito laburista, verrà approvato dal Parlamento britannico”. Feargal Cochrane, docente emerito di Analisi del conflitto all’Università del Kent e profondo conoscitore del conflitto nordirlandese, è ottimista sul patto “Windsor framework”, il nuovo compromesso che alleggerisce i controlli burocratici alle dogane tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord e indebolisce l’influenza della legislazione europea in questa regione del Regno Unito. “Il premier britannico ha voluto a tutti i costi questo compromesso, che rivede il protocollo nordirlandese firmato da Boris Johnson, quando aveva concluso l’uscita della Gran Bretagna dall’Europa, perché sa quanto la Brexit stia danneggiando l’economia del Regno Unito. Sunak sa che l’economia britannica non è in grado di riprendersi senza l’accesso al mercato unico europeo e che la sua sopravvivenza politica dipende da questo”, spiega ancora l’esperto, “Sunak ha accettato di condividere con la Ue le informazioni sulle merci che entrano, attraverso il confine con la Repubblica d’Irlanda, nel mercato unico europeo e ha convinto gli europei ad alleggerire i controlli alle dogane, una novità molto gradita alle aziende nordirlandesi”.