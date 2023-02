Diocesi: Padova, domani al Centro universitario si parlerà di “Sorelle tutte” con Annalisa Oboe e Clara Mogno

Quinto appuntamento, martedì 28 febbraio, con i Martedì culturali del Centro universitario di Padova (via Zabarella 82 a Padova), dedicati quest’anno al tema “Chiunque– incontri culturali del martedì #tuesday for future 2022-2023”. Il filo conduttore di quest’anno intreccia il tema della fraternità ispirato dall’enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco, per ricordare come “chiunque” sia nostro fratello o sorella.

Martedì 28 febbraio, con inizio alle ore 18.30, si parlerà di “Sorelle tutte” e sarà ospite Annalisa Oboe, docente di letteratura inglese e studi postcoloniali all’Università di Padova e direttrice del Centro di Ateneo Elena Cornaro. Uno spazio sarà poi dedicato proprio al Centro di Ateneo con la partecipazione di Clara Mogno (Next Generation Cec del Centro di Ateneo).

Può esserci fraternità se le donne non vengono riconosciute nella pari dignità degli uomini? Se non sono considerate sorelle? Questi gli interrogativi che faranno da sfondo all’incontro.

La rassegna ha dato e darà spazio fino a maggio a numerosi ospiti, moltiplicando i punti di vista e i temi trattati, offrendo differenti sfaccettature e un’ampia panoramica per permettere a tutti di sondare e superare le frontiere della fraternità. Il sottotitolo “tuesday for future” vuole essere un segnale di vicinanza ai giovani e soprattutto un invito per tutti a vivere la fraternità come stile per il futuro. Tra i prossimi ospiti anche il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei. Gli incontri saranno anche trasmessi on-line in diretta streaming sulla pagina YouTube del Centro universitario.