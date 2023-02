Diocesi: Molfetta, al via domani sera il convegno pastorale “Chiesa: cantiere di volti”

“Chiesa: cantiere di volti”. Questo il tema al centro del convegno pastorale diocesano che si terrà nelle serate di martedì 28 febbraio, mercoledì 1° e giovedì 2 marzo presso la chiesa Madonna della Pace in Molfetta. La diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, nel cuore dell’anno in cui si fa memoria del trentesimo anniversario della morte del venerabile mons. Antonio Bello, si ferma a riflettere sul significato di una immagine, tanto cara a don Tonino: “l’etica del volto”. Il convegno in ogni serata, dalle 19.30 alle 21.30, farà riscoprire un tratto del volto bello della Chiesa. Domani de “Il volto della casa. Camminare insieme nella comunità ecclesiale” parlerà don Sandro D’Elia, direttore del Centro Mediterraneo di cultura Giovanni Paolo II di Lecce. Mercoledì 1° marzo sarà la biblista Rosanna Virgili a riflettere su “Il volto del servizio. La radice spirituale della diaconia” mentre giovedì 2 marzo per approfondire “Il volto della strada. I giovani protagonisti del futuro della Chiesa e della società” interverrà Marco Gabriele, educatore e formatore dell’Agesci, membro dell’Ufficio nazionale per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso della Cei. Le serate saranno trasmesse in diretta streaming sul sito web e sul canale YouTube della diocesi.