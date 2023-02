Migranti: Genova, domani il convegno “Rotte, naufragi e salvataggi nel Mediterraneo centrale”

“Rotte, naufragi e salvataggi nel Mediterraneo centrale” è il titolo del convegno che si terrà a Genova per parlare della realtà dei salvataggi in mare dei migranti. Il convegno è organizzato da San Marcellino e dall’Università di Genova, in collaborazione con Palazzo Ducale – Fondazione per la cultura, e si terrà domani, martedì 28 febbraio, dalle 17.30 alle 19.30, presso la Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale. Parteciperanno Gaddo Flego, medico di ResqShip, e don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea Saving Humans. “A partire dalla testimonianza in prima persona dei partecipanti l’incontro vuole approfondire la difficile realtà dei salvataggi in mare in questo momento”, si legge sul sito di San Marcellino. Porteranno il loro saluto p. Nicola Gay, presidente di San Marcellino; Emilio di Maria, docente dell’Università di Genova, e p. Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli – Jrs (in collegamento on line). Introduce e modera l’incontro Pietro Barabino, giornalista. Ingresso libero fino ad esaurimenti posti. L’incontro sarà anche trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’Università di Genova e tramite la pagina Facebook di San Marcellino e del Centro Astalli. Per eventuali informazioni è possibile telefonare al numero 0102470229 o scrivere a eventi@sanmarcellino.it.