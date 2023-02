Sinodo: Secam (vescovi africani), 200 delegati all’assemblea continentale dal 1° al 6 marzo ad Addis Abeba, in Etiopia

Si terrà ad Addis Abeba, in Etiopia, dal 1° al 6 marzo prossimo l’assemblea continentale dei vescovi africani, organizzata dal Secam, il Simposio delle Conferenze episcopali dell’Africa e del Madagascar. Saranno circa 200 i delegati, tra cardinali, arcivescovi, vescovi, consacrati, laici, seminaristi, novizi e rappresentanti di altre fedi. L’assemblea è la continuazione delle due sessioni di lavoro tenutesi ad Accra (Ghana) e a Nairobi (Kenya), per preparare la bozza del documento finale del Sinodo africano e mira a coinvolgere i delegati della Chiesa in Africa. “Questo per consentire loro di continuare il dialogo e il processo di discernimento sulle questioni pastorali che sono state raccolte nel Documento di lavoro per la fase continentale – spiega una nota del Secam –, una sintesi delle relazioni che la Chiesa universale ha presentato alla Segreteria generale del Sinodo a Roma”. I delegati esamineranno le questioni emerse nel documento di lavoro per la fase continentale, condivideranno le loro esperienze e identificheranno ciò che risuona con le esperienze vissute dalla Chiesa in Africa. Al termine dell’assemblea continentale, il Secam sarà in grado di fornire il contributo della Chiesa in Africa alla Segreteria generale del Sinodo di Roma, che sta elaborando il documento di lavoro (Instrumentum laboris). Un contributo fondamentale per la prima sessione dell’Assemblea sinodale, prevista per l’ottobre 2023 a Roma.