Formazione: Pami e Sacro militare Ordine costantiniano di San Giorgio, firmata un’intesa per lo sviluppo di una “cooperazione culturale e caritatevole”

L’avvio di un cammino comune sui passi della formazione spirituale e della carità. La Pontificia Accademia mariana internazionale (Pami) e la delegazione di Roma e Città del Vaticano del Sacro militare Ordine costantiniano di San Giorgio hanno firmato, a Roma, un’intesa per “instaurare e consolidare relazioni scientifiche, culturali ed accademiche finalizzate al raggiungimento di una formazione superiore” tesa allo sviluppo di una “cooperazione culturale e caritatevole”.

In concreto e in comune collaborazione, la Pontificia Accademia mariana internazionale promuoverà momenti di formazione dedicati all’approfondimento della figura di Maria attraverso l’organizzazione di conferenze e momenti di riflessione rivolti, in particolare, ai cavalieri e alle dame del Sacro militare Ordine costantiniano di San Giorgio. Parallelamente e in reciproca sinergia, i cavalieri e le dame della delegazione di Roma e Città del Vaticano dell’Ordine contribuiranno alle attività di carità promosse, anche dalla Pami, nel sentiero della tenerezza mariana verso i più bisognosi, in particolare, presso la “Mensa poveri delle Opere antoniane”. L’intesa ha istituito una “Commissione sinodale paritetica”, un nucleo di coordinamento di tali attività composto da padre Stefano Cecchin (presidente), mons. Carlo Dell’Osso (vicepresidente), fr. Marco Mendoza, Paolo Amori, Fabio Bolzetta, Paolo Cancelli, Fabio Costa, Luca Mazzola, Giuseppe Schlitzer. L’accordo ha una durata rinnovabile di cinque anni e la prima riunione della Commissione ha promosso attività imminenti, nel campo culturale, con un prossimo incontro di formazione mariana che si svolgerà a Roma nel mese di maggio 2023 e, nella carità, organizzando il primo gruppo di volontari a servizio della mensa delle Opere antoniane.