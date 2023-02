Diocesi: Meic Cagliari, domani incontro su “Ergastolo ostativo e diritto alla speranza. Riflessioni e interrogativi”

“Ergastolo ostativo e diritto alla speranza. Riflessioni e interrogativi”. Questo il tema al centro dell’incontro in programma domani, martedì 28 febbraio, a Cagliari, per iniziativa del gruppo “Ernesto Maria Piovella” del Movimento ecclesiale di impegno culturale (Meic). Dalle 19, presso l’oratorio della chiesa di San Lucifero (via S. Lucifero, 78 ) interverranno l’avv. Federico Carta, presidente del Meic diocesano, e padre Gabriel Iiriti, cappellano del carcere di Uta; seguirà il dibattito aperto al pubblico.