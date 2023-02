Diocesi: mons. Reina (ausiliare Roma) a Terni per la festa delle nozze d’oro, “umiltà nelle relazioni e gentilezza per rendere umane le nostre famiglie”

Celebrata nella basilica di San Valentino, a Terni, la festa delle nozze d’oro, presieduta da mons. mons. Baldassarre Reina, vescovo ausiliare di Roma, concelebrata dal parroco padre Johnson Perumittath e da don Marco Castellani.

Circa 70 coppie, provenienti da Terni e provincia, dall’ Umbria, da Arezzo, Pesaro, da Roma, Montreaux e dal Messico accompagnati dai figli e nipoti, hanno rinnovato davanti all’urna di San Valentino gli impegni consacrati sull’altare nel giorno del matrimonio. Tra loro, anche una decina di coppie che hanno celebrato i 60 anni di matrimonio, i 55 e 53 anni. Salutando i presenti, mons. Reina ha rivolto parole di benvenuto e di augurio per questa importante ricorrenza, sottolineando la bellezza di celebrarla nella chiesa del Santo Patrono dell’amore. “Nella società contemporanea così incattivita per conflitti e violenze, ma anche quante piccole guerre nelle nostre famiglie, si discute senza mai rivedere le proprie posizioni – ha detto il presule nell’omelia –. E allora quanta umiltà serve nelle relazioni, di quanta gentilezza abbiamo bisogno per rendere umane le nostre famiglie. Queste condizioni di umanità, gentilezza e dolcezza rendono la vita bella. Allora chiediamo al Signore di essere più saldi in Lui e costruire la famiglia e la società intorno a Lui ed avere atteggiamento umile e rispettoso. Che il Signore ci doni giorni di pace nel mondo e nelle famiglie”.

La preghiera a San Valentino patrono dell’amore e la benedizione del vescovo Reina hanno concluso la celebrazione. Ai partecipanti è stata consegnata la pergamena ricordo e alle signore un omaggio floreale.