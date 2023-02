Commissione Ue: risposta alla pandemia, due anni del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Finora erogati 140 miliardi

La Commissione europea ha adottato oggi una comunicazione in occasione del secondo anniversario della creazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza (Rrf), lo “strumento chiave al centro del piano per la ripresa NextGenerationEu da 800 miliardi di euro per l’Europa”. La comunicazione fa il punto sui risultati concreti conseguiti finora “grazie alla doppia spinta senza precedenti – si legge in un comunicato dell’esecutivo Ue – della Rrf a favore di riforme e investimenti verdi e digitali negli Stati membri”. Descrive inoltre ulteriori misure per sostenere l’attuazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza”. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dichiara: “il nostro piano di ripresa NextGenerationEu è diventato ancora più di una risposta vitale alla pandemia di Covid-19. Due anni dopo la creazione del fondo, abbiamo già erogato più di 140 miliardi e abbiamo superato i nostri obiettivi di investimento iniziali per le transizioni verde e digitale. Ora, con la brutale invasione dell’Ucraina da parte della Russia e una crisi energetica globale, il fondo è diventato un elemento chiave del nostro piano industriale Green Deal”. Esso “sosterrà i nostri Stati membri nel percorso verso l’azzeramento delle emissioni, con l’ulteriore spinta finanziaria di RePowerEu”. NextGenerationEu “ha dimostrato di essere uno strumento capace di affrontare molte sfide diverse che la nostra Unione sta affrontando. Le riforme trasformative attraverso i piani nazionali di ripresa degli Stati membri sono fondamentali per modernizzare e rafforzare la nostra Unione europea”.