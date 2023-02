Eurostat: vendite online in aumento. Record in Svezia e Danimarca. Italia sotto la media Ue.

Le vendite online delle imprese europee continuano ad aumentare. In Svezia si registra il maggior numero di vendite su internet. Lo comunica Eurostat in uno studio diffuso oggi. Nel 2021, per il 19,7% delle imprese Ue, le vendite online hanno raggiunto almeno l’1% del fatturato totale, con un aumento di 0,7 punti percentuali (pp) rispetto al 2020. Tra queste, la Svezia ha registrato la quota più elevata con il 36,6%, seguita da Danimarca (35,6%) e Irlanda (35,2%). Lussemburgo (8,6%), Romania (10,5%) e Bulgaria (11,5%) hanno registrato le quote più basse. L’Italia si colloca sotto la media Ue. Gli incrementi più significativi delle imprese Ue sono stati registrati in Finlandia (27,7%; +4,2 punti percentuali), Spagna (29,5%; +3,7 pp) e Malta (30,0%; +3,3 pp). Sono invece diminuite le imprese che vendono online in Danimarca (35,6%; -2,7 pp), Grecia e Belgio (rispettivamente 17,0% e 28,3%; entrambi -2,3 pp). “Il 19,4% di tutte le imprese Ue ha dichiarato di aver effettuato vendite online tramite siti web o app nel 2021, sia a consumatori privati (15,6% delle imprese) che ad aziende e amministrazioni pubbliche (13,1%)”. Una piccola percentuale ha utilizzato sistemi di electronic-data-interchange-type per vendere ai propri clienti commerciali (6,0%). Le imprese hanno venduto tramite il loro sito web o app (16,6%) o su un mercato di e-commerce (8,6%). Più frequenti le vendite a clienti del proprio Paese (18,5%), rispetto a clienti di altri Paesi membri (8,1%) e del resto del mondo (4,6%).