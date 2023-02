Quaresima: Padova, mercoledì sera il vescovo Cipolla presiede in cattedrale la celebrazione della Parola e l’ imposizione delle ceneri

Mercoledì 22 febbraio – mercoledì delle ceneri – inizia la Quaresima, il tempo forte che avvicina alla Pasqua di Risurrezione. Il vescovo di Padova Claudio Cipolla presiederà la celebrazione della Parola di Dio (non la messa), con il rito di imposizione delle ceneri alle ore 20.45 in cattedrale. Le offerte raccolte durante la celebrazione (colletta) saranno destinate ad alcuni progetti che la diocesi di Padova sta già realizzando in Etiopia, attraverso l’Ufficio diocesano di Pastorale della missione, per la formazione professionale dei giovani etiopi.

Alla celebrazione parteciperanno anche i giovani del centro storico che nel tardo pomeriggio avranno vissuto un tempo di ritiro spirituale dal titolo “Appuntamento con il Risorto”.

Appuntamento con il Risorto è anche lo slogan che accompagna la Quaresima di fraternità 2023 per la Chiesa di Padova. Nell’omonimo sito internet (www.quaresimadifraternita.it) sono disponibili i materiali per vivere questo tempo verso la Pasqua, accompagnati dai Vangeli del tempo quaresimale, con sussidi predisposti appositamente per i ragazzi, per gli adulti e le famiglie.