Riforme: Acli, oggi a Roma incontro su “Autonomia differenziata: per quale idea di paese”

Questo pomeriggio alle ore 17 a Roma, presso la sede nazionale delle Acli, si terrà l’evento “Autonomia differenziata: per quale idea di Paese”. Un incontro, spiegano le Acli, per ragionare insieme sulle conseguenze pratiche che l’approvazione del Disegno di Legge sull’autonomia differenziata porterà nelle vite degli italiani. “Si tratta di una riforma che spingerà le regioni a chiedere l’autonomia sulle materie a legislazione concorrente tra cui l’istruzione, i trasporti, la cultura”, commenta Antonio Russo, Vicepresidente nazionale Acli. “Un modo per ampliare ulteriormente la forbice delle diseguaglianze, considerando che non c’è alcun investimento e, soprattutto, non c’è ancora nessuna definizione dei Livelli essenziali di prestazioni, le soglie minime di servizi che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale. L’importanza del tema esige che il dibattito raggiunga ogni cittadino”. L’evento sarà introdotto da Antonio Russo, Vicepresidente nazionale delle Acli, a cui seguiranno gli interventi di Gianfranco Viesti, Ordinario di Economia Applicata all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e di Laura Ronchetti, Prof.ssa Diritto Costituzionale all’Università degli Studi del Molise. Le conclusioni sono affidate ad Emiliano Manfredonia, Presidente nazionale Acli.