Quaresima: Policlinico Gemelli, a partire da domani messe in diretta dal lunedì al venerdì su TV2000 fino al 5 aprile

Per tutto il periodo della Quaresima, a partire da domani, Mercoledì delle Ceneri, fino al 5 aprile, Mercoledì Santo, dal lunedì al venerdì alle ore 7 e alle ore 8.30, saranno trasmesse in diretta su Tv2000 le celebrazioni eucaristiche dalla cappella “San Giuseppe Moscati” della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irvvs, in collaborazione con il Centro pastorale dell’Università Cattolica e la Cappellania del Gemelli.

Mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica sottolinea: “La celebrazione della Santa Messa, trasmessa grazie a Tv2000 da un luogo così particolare come il Policlinico Gemelli, ci aiuta a vivere assieme la Quaresima nello spirito del ‘cammino sinodale’. La condivisione con i malati e i sofferenti ci mette davanti a percorsi difficili, segnati da problemi, sofferenze e speranze. L’incontro con il Signore nella Celebrazione Eucaristica è il più grande aiuto per affrontare la montagna della malattia e rigenerare la speranza nella contemplazione del Risorto. Come ricorda Papa Francesco nel Messaggio per questo tempo liturgico, ‘bisogna mettersi in cammino, un cammino in salita, che richiede sforzo, sacrificio e concentrazione, come una escursione in montagna’. Incoraggiati da queste parole iniziamo quindi il nostro cammino eucaristico-sinodale che ci preparerà alla celebrazione della Santa Pasqua”.

Una testimonianza e un’occasione di preghiera e di vicinanza che si rinnova, per pregare insieme a tutti i malati, a coloro che seguono da casa, dai reparti dell’ospedale e da altre strutture sanitarie, per essere “artigiani di sinodalità”, come Papa Francesco ha scritto nel Messaggio per la Quaresima 2023, nei “sentieri” quotidiani di lavoro, famiglia e preghiera.