(foto diocesi Ravenna-Cervia)

È in programma per domani, alle ore 18,30 nella cattedrale di Ravenna, la messa del Mercoledì delle Ceneri per l’inizio della Quaresima, presieduta da mons. Lorenzo Ghizzoni. Visto il perdurare della guerra in Ucraina, ormai giunta al primo anniversario, il vescovo della diocesi di Ravenna-Cervia invita tutti i parroci a celebrare, una volta a settimana per tutto il periodo quaresimale, una messa con la pace come intenzione di preghiera.