Quaresima: Pavia, domani processione fino in cattedrale e messa presieduta dal vescovo per il Mercoledì delle Ceneri

La Quaresima 2023 comincerà nella serata di mercoledì 22 febbraio a Pavia: alle ore 20.30 partirà la processione dalla basilica di Santa Maria del Carmine e proseguirà fino in cattedrale dove, alle ore 21, inizierà la santa messa presieduta dal vescovo, mons. Corrado Sanguineti, cui seguirà la tradizionale imposizione delle Ceneri.

Il cammino quaresimale non accompagna solo gli adulti ma anche bambini e ragazzi grazie all’impegno della Pastorale giovanile diocesana che, in collaborazione con il Centro diocesano vocazioni e la Caritas, propone un sussidio utilizzabile in famiglia, durante il catechismo e nella messa domenicale: il titolo è “Passo dopo passo, pellegrini di speranza”, percorso che si snoda sui passi di Gesù verso la Pasqua, legato al Vangelo delle domeniche di Quaresima fino alla Domenica delle Palme, sul tema del pellegrinaggio. Sullo sfondo la lettera pastorale del vescovo di Pavia, in cui esorta ad essere pellegrini di speranza verso il Giubileo del 2025 e la Giornata mondiale della gioventù che si celebrerà a Lisbona nella prossima estate. Le varie tappe prevedono: Google Maps (il Vangelo della domenica); la conchiglia (con cui attingere acqua), la preghiera; le scarpe (l’impegno settimanale; lo zaino (una frase del Papa alla Gmg e una piccola storia della Gmg in cui è stata detta); la tappa (un piccolo gioco per scoprire il luogo della domenica). Il sussidio-guida in formato libretto cartaceo è disponibile presso l’ufficio pastorale ed è possibile ritirare in curia il materiale. “Anche quest’anno, vogliamo aiutarci a vivere bene il tempo della Quaresima, che ci condurrà a vivere la gioia della Pasqua di Gesù – ha scritto il vescovo Sanguineti, nel suo messaggio a bimbi e ragazzi in vista della Quaresima -. È un tempo ricco che, se lo viviamo con cuore aperto e disponibile, lascia in noi una traccia. È un cammino che percorriamo insieme, dietro a Gesù, con i nostri sacerdoti, i catechisti e le catechiste, gli amici più grandi in parrocchia e provando a coinvolgere i nostri genitori”.

Per quanto riguarda le catechesi di Quaresima del vescovo con i giovani le date sono giovedì 2 marzo per il vicariato di città, giovedì 9 marzo per il vicariato II, giovedì 16 marzo per il vicariato III, giovedì 23 marzo per il vicariato IV e domenica 2 aprile alle ore 19 per tutti i giovani messa del vescovo in cattedrale.

Infine, le offerte raccolte per la Quaresima di Carità (in collaborazione con la Caritas diocesana) verranno destinate all’emergenza-terremoto tra Turchia e Siria, al sostegno del progetto “Emergenza Futuro” di “Nessuno si Salva da solo” e al Fondo di emergenza per l’Ucraina della parrocchia di San Giorgio.