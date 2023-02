Gmg Lisbona 2023: i detenuti delle carceri portoghesi costruiranno i 150 confessionali che saranno collocati nel Parco del Perdono

Foto: Elsa Vitorino / GMG Lisbona 2023

La Fondazione della Giornata mondiale della gioventù (Gmg) Lisbona 2023 ha firmato, nei giorni scorsi, un protocollo di collaborazione con la Direzione generale del reinserimento e dei servizi penitenziari (Dgrsp), per la costruzione di 150 confessionali che saranno utilizzati per la Gmg. Si tratta, spiegano dalla Fondazione Gmg, di un progetto che “mira a coinvolgere i detenuti che scontano la pena nelle carceri di Coimbra, Paços de Ferreira e Porto, nella preparazione della Giornata e a promuovere il loro reinserimento sociale, dopo la scarcerazione”. Alla firma hanno partecipato il presidente della Fondazione Gmg Lisbona 2023, padre Américo Aguiar, il direttore generale della Dgrsp, Rui Abrunhosa Gonçalves, e il vice segretario di Stato e Giustizia, Jorge Alves Costa. Erano presenti anche i direttori delle carceri di Coimbra, Paços de Ferreira e Porto. Padre Aguiar ha sottolineato che si tratta di “un gesto molto simbolico” che invita “i giovani a fare un cammino di riflessione interiore su ciò che è la loro vita. Tutto ciò che è possibile fare per il reinserimento sociale è molto positivo. Per coloro che vivono il sacramento della Riconciliazione – ha concluso padre Aguiar – il fatto che questi pezzi siano stati realizzati da persone recluse ha un significato molto speciale”. Parole condivise da Rui Abrunhosa Gonçalves: “Si tratta di un’iniziativa lodevole, poiché una delle strategie principali del trattamento penitenziario è proprio il lavoro. Questo tipo di lavoro incarna quel che noi intendiamo per reinserimento sociale”. I 150 confessionali andranno nel Parco del Perdono, uno spazio di riconciliazione individuale e comunitaria della Gmg Lisbona 2023, che sarà messo a disposizione nella “Città della Gioia”. In ogni confessionale un sacerdote sarà a disposizione per accogliere e ascoltare i giovani pellegrini. Il Sacramento della Riconciliazione sarà amministrato in più lingue. I confessionali, che saranno realizzati con materiale riciclato e dunque riutilizzato dopo la Gmg di Lisbona, sono stati progettati per consentire l’accessibilità per le persone con mobilità ridotta: la panca è rimovibile per consentire la circolazione delle sedie a rotelle. Il disegno dei confessionali è stato inoltre ispirato dall’idea di una casa aperta, che ricorda quelle tipiche di alcune regioni del Portogallo. Il colore predominante è il bianco su cui spicca una striscia gialla. Con questo progetto la Gmg portoghese ribadisce il suo impegno nel campo dell’inclusione e della sostenibilità ambientale, come auspicato da Papa Francesco nelle encicliche “Fratelli Tutti” e “Laudato Si’”.