Cooperazione internazionale: Focsiv, domani a Roma la presentazione del sito volontarinelmondo.it

Mercoledì 22 febbraio a Roma, presso l’Agenzia Dire (dalle ore 10.30 alle 13), avrà luogo la presentazione del sito volontarinelmondo.it, la prima piattaforma web dedicata completamente ai 600 progetti, programmi, interventi e partenariati di cooperazione internazionale e di sviluppo sostenibile messi in campo in 75 Paesi del mondo e in Italia Focsiv e dai suoi 94 soci nei quali sono impegnati 6.378 persone tra espatriati, volontari locali e ragazzi e ragazze del Servizio civile universale. La realizzazione del sito è stata possibile anche grazie alla Agenzia Kapusons ed al contributo di Deutsche Post Stiftung. Prevista la presenza di Nico Perrone, direttore dell’Agenzia Dire, di Ivana Borsotto, presidente Focsiv, Silvia Stilli, presidente di Aoi, Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum del Terzo Settore, Nino Santomartino, vice presidente Focsiv. Tra i relatori Teresa Castaldo, direttore generale per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri, Emilio Ciarlo, responsabile Ufficio Relazioni esterne e Comunicazione dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Carola Carazzone, segretario generale di Assifero e vice presidente di Philea Philantropy Europe Association, Fabrizio Minnella, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne di Fondazione con il Sud, Paolo Beccegato, vice direttore Caritas Italiana. Durante la presentazione, moderata da Vincenzo Giardina, giornalista coordinatore del Notiziario internazionale e di Agenzia Dire, ci saranno due collegamenti da remoto il primo da Bukavu, Sud Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo con suor Natalina Isella, responsabile di Casa Ek’Abana di Mlfm – Movimento Lotta contro la fame nel mondo, coadiuvata dall’Italia da Antonio Colombi, presidente Mlfm, mentre il secondo sarà dall’Ucraina con don Ivan Stefurak, dell’arcidiocesi di Ivano-Frankyvsk, partner Focsiv.