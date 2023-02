Giornata raccolta farmaco: in Basilicata donate 5.645 confezioni di medicinali per un valore di 44.516 euro

Foto Banco Farmaceutico Basilicata

Durante la 23ª Giornata di raccolta del farmaco di Banco Farmaceutico (7 – 13 febbraio), sono state donate 598mila confezioni di medicinali (pari a un valore superiore a 4,9 milioni di euro). Aiuteranno almeno 400mila persone in condizione di povertà sanitaria di cui si prendono cura 1.892 realtà assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico. Tali realtà hanno espresso un fabbisogno di 1.188.758 farmaci coperto grazie alla Grf al 50,2%. All’iniziativa hanno aderito 5.635 farmacie (752 in più delle 4.883 della scorsa edizione) in 2.197 comuni. Sono stati coinvolti più di 22.000 volontari e oltre 18.000 farmacisti. I titolari delle farmacie hanno donato oltre 840.000 euro.

In Basilicata hanno aderito 63 farmacie e sono state raccolte 5.645 confezioni di medicinali (pari a un valore di 44.516 euro) che contribuiranno a curare 6.992 persone aiutate da 28 realtà assistenziali del territorio regionale.

“Il successo di questa Grf è stato merito di chi ci ha sostenuto con tanto impegno e convinzione: i volontari, anzitutto, quelli nuovi e quelli fedeli negli anni che, oltre a rendere possibile la Grf, costruiscono ogni giorno l’opera; i farmacisti, la cui adesione non è mai stata così alta e che hanno garantito lo svolgimento e la credibilità dell’iniziativa; i nostri partner sostenitori, che hanno contribuito in maniera essenziale alla sostenibilità del gesto; e, ovviamente, tutti i cittadini che hanno donato e che con la loro generosità hanno testimoniato la bellezza della gratuità”,, ha dichiarato Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus.

Il Banco è impegnato anche in numerose missioni ed emergenze umanitarie (ad esempio in Ucraina) e di recente ha ricevuto da diverse istituzioni e organizzazioni internazionali richieste di farmaci per la popolazione colpita dal terremoto in Siria a Turchia.