Diocesi: Imola, pellegrinaggio di una settimana in Grecia “Sulle orme di san Paolo”

Un viaggio di fede e spiritualità. Un viaggio “Sulle orme di san Paolo”. La meta del nuovo pellegrinaggio organizzato dall’Ufficio pellegrinaggi della diocesi di Imola è la Grecia. Il titolo già spiega i contenuti del viaggio, partenza il 17 aprile e ritorno il 21. Come avvenuto per la Terra Santa, anche in questo caso a guidare la spedizione ci sarà un sacerdote, don Marco Renzi, parroco di Dozza e Toscanella, unità pastorale che collabora alla realizzazione del pellegrinaggio insieme alla onlus RestaurOsservanza e, appunto, l’ufficio diocesano.

I cinque giorni di viaggio prevedono un programmo ricco di luoghi da visitare. Con partenza da Bologna il 17 aprile, si arriva a Salonicco, l’antica Tessalonica. In mattinata si parte per Veria, città dove predicò l’apostolo Paolo. Si prosegue con la visita a Verghina e alle tombe reali. Dopo il pranzo, nel pomeriggio, ci si trasferisce a Kalambaka. È qui dove, il secondo giorno, si visiteranno due delle affascinanti Meteore di Kalambaka, monasteri su altissime rocce a strapiombo. Si prosegue per Delfi con una sosta alle Termopili per poi arrivare all’hotel. Il 19 si visita proprio Delfi, in particolare l’antico santuario nazionale greco ai piedi del Monte Parnaso, e la zona archeologica. Proseguendo per Atene si sosta al monastero di Ossios Loukas, chiesa la cui pianta è una perfetta croce greca inscritta in un quadrato. In serata arrivo ad Atene. Il quarto giorno, con partenza da Atene, si visitano le rovine di Corinto, prospera città commerciale dell’antica Grecia dove sostò a lungo san Paolo. Sarà poi il turno di Micene, i cui resti sono ricchi di storia, ed Epidauro con il suo famoso teatro. Dopo il rientro ad Atene in serata, ai pellegrini non resta che visitare la capitale della Grecia il giorno seguente. La mattinata sarà dedicata alla visita dell’Acropoli, che riunisce immensi tesori artistici greci. Dopo non resta che prendere l’aereo per rientrare in Italia.

La quota individuale di partecipazione ammonta a 1.085 euro, a cui eventualmente aggiungere 185 euro per il supplemento singola. La quota è certa per chi rispetta le scadenze. Passato il 20 febbraio, infatti, sarà ancora possibile iscriversi ma è probabile che la quota totale aumenti a causa dei costi dei voli.