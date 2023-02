Otto marzo: Facoltà Auxilium e ambasciatrici presso Santa Sede, tavola rotonda “Osare la pace. Le vie dell’educazione”

“Osare la pace. Le vie dell’educazione”. Sarà dedicata a questo tema la tavola rotonda in programma il prossimo 7 marzo, a Roma, alla vigilia della Festa delle donne e della Giornata della Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione “Auxilium”. A promuovere l’appuntamento, che si terrà dalle 15.30 alle 17.30 nell’aula magna della Facoltà (con diretta streaming) è il Centro studi Donna & Educazione dell’Auxilium in collaborazione con un gruppo di ambasciatrici presso la Santa Sede, con la convinzione che, come affermava Maria Montessori, “l’educazione è l’arma della pace e la pace è la condizione della buona educazione”.