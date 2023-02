Guerra in Ucraina: card. Zuppi, “l’alternativa alla guerra è la politica, vittoria militare non è l’unica via di uscita”

“L’alternativa alla guerra è la politica, non la soppressione dei contrasti schiacciando l’altro”. Lo ha detto il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, nella lectio magistralis tenuta in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Roma Tre, in cui ha messo in guardia dal pensare che “la vittoria militare sia l’unica via di uscita”. “Non c’è pace senza politica”, ha ribadito il cardinale: “Solo la politica crea un quadro comune, allontana ciò che divide e trova ciò che unisce, rende più umani. E la politica sa e può usare la diplomazia e anche i tanti modi per preparare il terreno, creare l’ambiente favorevole, maturare le convergenze che permettono la pace”. Ciò non significa, ha precisato Zuppi, “misconosciuto il diritto, omologare le responsabilità, negare. Affatto. Sono due piani diversi e il dialogo richiede sempre la giustizia perché funzioni, perché raggiunga il risultato”.